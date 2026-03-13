C' è un indagato per l' incendio del lido Sunset beach club di Palmi

Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione all’incendio che ha danneggiato il Sunset Beach Club di Palmi. La notizia è stata diffusa dall'Agi, che ha confermato la presenza di un sospettato coinvolto nel rogo che ha interessato la struttura balneare. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

L'episodio si è verificato la sera dello scorso 8 marzo alla Tonnara, una delle spiagge più caratteristiche della Costa Viola C'è un indagato per l'incendio che ha colpito una struttura balneare di Palmi. È quanto riporta l'Agi. L'episodio si è verificato la sera dello scorso 8 marzo alla Tonnara, una delle spiagge più caratteristiche della Costa Viola. La pronta reazione degli addetti alla sicurezza e dei proprietari del ritrovo, ha permesso però la rapida evacuazione di circa cento persone che si trovavano all'interno del locale, convenuti per festeggiare l'8 marzo. Gli inquirenti, continua l'Agi, stanno lavorando per scoprire i motivi del gesto che ha destato vasta solidarietà tra l'opinione pubblica palmese e delle istituzioni verso i proprietari della struttura. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Rogo a Palmi: 20 pompieri spegnono incendio al Sunset Beach ClubUn rogo improvviso ha scosso la località balneare di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, durante la serata dedicata alla Festa della Donna. Altri aggiornamenti su C'è un indagato per l'incendio del lido... Temi più discussi: Rogo del Sunset a Palmi, c’è un indagato. E spunta un diverbio col titolare; Incendio struttura balneare a Palmi, c'è un indagato; Attacco missilistico nel Golfo Persico: il VIDEO · Video LaC News24; Incendio al Sunset di Palmi, c’è un indagato: il rogo per ripicca dopo un diverbio con i titolari · LaC News24. Palmi, c'è un indagato per l'incendio al lido SunsetGli inquirenti stanno lavorando per scoprire i motivi del gesto ... msn.com Incendio struttura balneare a Palmi, c'è un indagatoPalmi - C'è un indagato per l'incendio che ha colpito una struttura balneare di Palmi. L'episodio si è verificato la sera dello scorso 8 marzo alla Tonnara, una delle spiagge più caratteristiche della ... lametino.it LaC News24. . Dalle novità sulle indagini riguardanti l’incendio che ha distrutto il locale Sunset a Palmi ai “robot” operativi all’ospedale di Cosenza: questo e molto altro nelle Breaking news delle 19.00 - facebook.com facebook Sunset Boulevard at Grand Palladium Sicilia. Dine by the sea as the sky glows Sunset Boulevard al Grand Palladium Sicilia. Cena in riva al mare mentre il cielo brilla #PalladiumHotelGroup #GrandPalladiumSicilia #Sicilia2026 x.com