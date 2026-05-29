Incendio lido Flower Beach | l' intervento dei vigili del fuoco
Nella notte si è sviluppato un incendio che ha distrutto il Lido Flower Beach, una località balneare di Specchiolla nel Comune di Carovigno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o cause dell’incendio. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.
Un incendio nella notte ha distrutto Lido Flower Beach, sito a Specchiolla, località balneare del Comune di Carovigno. I vigili del fuoco, giunti dal comando provinciale di Brindisi, hanno dovuto lavorare per oltre due ore. I danni sono ingenti. Qui l'articoloRimani aggiornato sulle notizie dalla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie e thread social correlati
Incendio in via Menabrea a Milano, l'intervento dei vigili del fuocoOggi pomeriggio a Milano, sei squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in una palazzina di cinque piani in via Luigi Menabrea, zona Maciachini,...
Uboldo incendio alle Poste, intervento dei Vigili del fuocoNel primo pomeriggio di oggi, alle poste di Uboldo in via 4 novembre, si è verificato un incendio.
Argomenti più discussi: Incendio lido Flower Beach: l'intervento dei vigili del fuoco; Specchiolla, incendio divampa in un lido: struttura distrutta. Indagini in corso; Specchiolla, lido Flower Beach distrutto da un incendio; Le fiamme distruggono Flower Beach, a Marina di Specchiolla.
CAROVIGNO – A poche ore dall’apertura della stagione estiva, un incendio ha devastato il Lido Flower Beach di Specchiolla, marina di Carovigno. Le fiamme sono divampate nella notte tra il 28 e il 29 maggio, distruggendo gran parte della struttura e manda facebook