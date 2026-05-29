Incendio lido Flower Beach | l' intervento dei vigili del fuoco

Notizia in breve

Nella notte si è sviluppato un incendio che ha distrutto il Lido Flower Beach, una località balneare di Specchiolla nel Comune di Carovigno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o cause dell’incendio. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.