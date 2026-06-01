Claudio Bisio e Vanessa Incontrada lasciano Zelig i motivi dell'addio e la ricerca dei sostituti

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno annunciato l’addio a Zelig dopo più di 11 anni di conduzione. La decisione deriva da impegni lavorativi che rendono incompatibile la partecipazione al programma. La produzione sta cercando nuovi conduttori per sostituirli. La loro uscita è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche o sui progetti futuri.

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada lasciano Zelig dopo oltre 11 anni di conduzione. Il motivo riguarda impegni di lavoro che renderebbero inconciliabile il programma. I due autori, Gino e Michele, hanno fatto sapere che i casting per i sostituti sono aperti e che "abbiamo già qualche idea". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ci raccontano il loro primo incontro

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