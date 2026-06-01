Claudio Baglioni sta male tour rimandato | Ho dovuto prendere una decisione dolorosa

Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del suo tour “La vita è adesso” previsto per il 29 giugno 2026 a Venezia. Il cantautore ha spiegato di aver preso questa decisione a causa di problemi di salute. Il concerto, che avrebbe avuto luogo in Piazza San Marco, è stato posticipato senza indicare una nuova data. Baglioni ha definito la decisione “dolorosa” ma necessaria, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

“Ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa”. È con queste parole che Claudio Baglioni, noto cantautore italiano, ha annunciato la necessità di rimandare il GrandTour La vita è adesso che avrebbe dovuto cominciare lunedì 29 giugno 2026 a Venezia, in Piazza San Marco, e che prevedeva una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Tour rinviato per motivi di salute, Claudio Baglioni sta male: "Ho dovuto prendere una decisione dolorosa"Il concerto di Claudio Baglioni all’Arena della Regina di Cattolica, previsto per il 17 luglio, è stato rinviato al 2027.

Temi più discussi: Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il ‘GrandTour La vita è adesso’ slitta al 2027; Baglioni, Giorgia, Caparezza e Il Volo: Cattolica accende l’estate con i grandi concerti dell’Arena; Pompei, da Claudio Baglioni e Riccardo Muti: a giugno la terza stagione di concerti estivi nel Parco archeologico - Il Portico; Concerti estivi a Cattolica: in arrivo sul palco dell'Arena della Regina 10 big. Tra gli ospiti anche Baglioni e Sal Da Vinci.

L'ANNUNCIO - Claudio Baglioni, Il GrandTour LA VITA È ADESSO rimandato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’Artista ift.tt/sfMubZX x.com

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