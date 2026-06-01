Claudio Baglioni sta male il tour viene rimandato al prossimo anno L' annuncio inaspettato | Ho dovuto prendere una decisione dolorosa

Il GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027. Il motivo? La salute. L'artista, infatti, oggi 1 giugno ha spiegato che non potrà esibirsi al momento a causa di una polmonite interstiziale. 🔗 Leggi su Today.it

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Tour rinviato per motivi di salute, Claudio Baglioni sta male: "Ho dovuto prendere una decisione dolorosa"Il concerto di Claudio Baglioni all’Arena della Regina di Cattolica, previsto per il 17 luglio, è stato rinviato al 2027.

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Temi più discussi: Baglioni, Giorgia, Caparezza e Il Volo: Cattolica accende l’estate con i grandi concerti dell’Arena; Pompei, da Claudio Baglioni e Riccardo Muti: a giugno la terza stagione di concerti estivi nel Parco archeologico - Il Portico; Concerti estivi a Cattolica: in arrivo sul palco dell'Arena della Regina 10 big. Tra gli ospiti anche Baglioni e Sal Da Vinci; Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, rimandato al 2027 il 'Grandtour'.

Il GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni,che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno a Venezia,è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acutache ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.L’ufficio stamp x.com

Claudio Baglioni si ferma: Una decisione dolorosa. Rinviato il tour per una polmonite. Come sta il cantanteIl cantautore romano è stato costretto a rimandare all’anno prossimo il suo GrandTour La Vita è Adesso a causa di problemi di salute: la lunga prognosi ... libero.it

Claudio Baglioni sta male e annulla il tour: Credevo fosse influenza e invece...A poche settimane dal debutto del tour, Claudio Baglioni annuncia uno stop improvviso. Dietro la decisione c'è una diagnosi inattesa ... corrieredellosport.it