Brutte notizie per i fan di Claudio Baglioni. Il cantautore romano ha annunciato il rinvio del suo atteso GrandTour – La vita è adesso, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. La tournée è stata infatti posticipata al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha reso necessario uno stop forzato. A spiegare personalmente le sue condizioni di salute è stato lo stesso artista, che ha voluto rassicurare il pubblico raccontando quanto accaduto nelle ultime settimane. Claudio Baglioni si ferma a causa della polmonite, come sta . Claudio Baglioni, in un lungo video pubblicato sui social, ha spiegato che tutto è iniziato con un’influenza apparentemente normale, arrivata in occasione del suo compleanno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Claudio Baglioni sta male, rinviato il tour: “Decisione dolorosa”

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Tour rinviato per motivi di salute, Claudio Baglioni sta male: "Ho dovuto prendere una decisione dolorosa"Il concerto di Claudio Baglioni all’Arena della Regina di Cattolica, previsto per il 17 luglio, è stato rinviato al 2027.

Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, rimandato il ?GrandTour?: «Pensavo fosse influenza, decisione dolorosa»Claudio Baglioni ha una diagnosi di polmonite interstiziale acuta e dovrà prendersi circa novanta giorni di riposo e cure.

Temi più discussi: Baglioni, Giorgia, Caparezza e Il Volo: Cattolica accende l’estate con i grandi concerti dell’Arena; Pompei, da Claudio Baglioni e Riccardo Muti: a giugno la terza stagione di concerti estivi nel Parco archeologico - Il Portico; Concerti estivi a Cattolica: in arrivo sul palco dell'Arena della Regina 10 big. Tra gli ospiti anche Baglioni e Sal Da Vinci; Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, rimandato al 2027 il 'Grandtour'.

Il GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni,che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno a Venezia,è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acutache ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.L’ufficio stamp x.com

Claudio Baglioni annulla il tour, concerti rinviati al prossimo anno: ha la polmonite interstizialeClaudio Baglioni è stato costretto a annullare il suo GrandTour – La vita è adesso, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, per problemi di salute. Il ... tpi.it

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