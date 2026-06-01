Claudio Baglioni sta male e annulla il tour cancellata anche la data al Porto Antico | come chiedere i rimborsi

Da genovatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Claudio Baglioni ha cancellato il suo tour “GrandTour La vita è adesso” e la data prevista al Porto Antico a causa di una polmonite interstiziale acuta. L’artista dovrà seguire un periodo di riposo e cure di circa 90 giorni, con conseguente rinvio delle date al 2027. I biglietti già acquistati possono essere rimborsati seguendo le istruzioni fornite dalla biglietteria. La cancellazione riguarda tutte le tappe previste nel tour.

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A causa di una polmonite interstiziale acuta Claudio Baglioni ha avuto una prognosi di 90 giorni di riposo e cure che gli ha imposto di rinviare al 2027 il suo atteso tour "GrandTour La vita è adesso”.Tra le date cancellate anche quella prevista al Porto Antico per il prossimo 8 luglio. Le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Temi più discussi: Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il ‘GrandTour La vita è adesso’ slitta al 2027; Baglioni, Giorgia, Caparezza e Il Volo: Cattolica accende l’estate con i grandi concerti dell’Arena; Pompei, da Claudio Baglioni e Riccardo Muti: a giugno la terza stagione di concerti estivi nel Parco archeologico - Il Portico; Concerti estivi a Cattolica: in arrivo sul palco dell'Arena della Regina 10 big. Tra gli ospiti anche Baglioni e Sal Da Vinci.

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