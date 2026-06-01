Claudio Baglioni si deve fermare stop al tour per motivi di salute | i medici gli impongono 90 giorni di cure

Il tour di Claudio Baglioni è stato sospeso per motivi di salute. Il cantautore romano, 75 anni, ha ricevuto indicazioni mediche di riposo di 90 giorni. Di conseguenza, l’evento previsto per lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia è stato annullato. La decisione è stata comunicata dall’entourage dell’artista, che ha spiegato l’impossibilità di procedere con le attività programmate. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli delle condizioni di salute è stata resa nota.

Claudio Baglioni è costretto a fermarsi per motivi di salute. Il cantautore romano, 75 anni, ha dovuto annullare il GrandTour «La vita è adesso», che avrebbe dovuto prendere il via lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. A frenare Baglioni è una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi che prevede 90 giorni di riposo e cure. Tutte le tappe del tour estivo, fino alla data conclusiva del 18 settembre a Torino, sono state riprogrammate al 2027, come si legge in una nota ufficiale. Il GrandTour era dedicato a «La vita è adesso», l’album che nel 2025 Baglioni aveva riportato in tour e che resta il disco più venduto della storia della musica italiana, con 4,5 milioni di copie piazzate. 🔗 Leggi su Open.online

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Si informa in una nota che il GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 x.com

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