Claudio Baglioni salta per malattia il tour 2026 | riprogrammata al 2027 anche la data a Castiglioncello info biglietti e rimborsi

Da livornotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Claudio Baglioni ha annullato il tour previsto per il 2026 a causa di una polmonite interstiziale che gli ha causato una prognosi di novanta giorni. La data programmata a Castiglioncello è stata posticipata al 2027. Sono state comunicate indicazioni su come ottenere rimborsi e informazioni sui biglietti. La cancellazione riguarda anche altri eventi della stessa tournée, che sono stati riprogrammati nel prossimo anno.

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Novanta giorni di prognosi per una polmonite interstiziale che lo costringerà a un lungo periodo di riposo. Sono queste le ragionii che hanno costretto l'artista romano Claudio Baglioni, 75 anni compiuti lo scorso 16 maggio, ad annullare il “Gran Tour - La vita è adesso”, tournèe che avrebbe. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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