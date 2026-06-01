Claudio Baglioni rinvia il tour per una polmonite interstiziale acuta | Devo stare al meglio
Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del suo tour al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta. L'artista ha spiegato di aver deciso di posticipare gli impegni per recuperare al meglio. La decisione è stata presa dopo aver valutato la sua condizione di salute, che richiede un periodo di riposo e trattamento. Nessuna data precisa è stata comunicata, ma l’intero progetto è stato spostato a tre anni di distanza.
Claudio Baglioni rinvia al 2027 il GrandTour per una polmonite interstiziale acuta: "Ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Claudio Baglioni rinvia il tour di un anno: Ho polmonite interstiziale acuta
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