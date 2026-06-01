Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio di un anno del suo tour a causa di una polmonite interstiziale acuta. In un video, il cantante ha spiegato di aver dovuto prendere una decisione difficile per motivi di salute. La decisione riguarda tutte le date previste per il tour, che saranno riprogrammate in futuro. Baglioni ha specificato di aver bisogno di tempo per recuperare completamente. La comunicazione è stata pubblicata sui suoi canali ufficiali.

"Ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa". Con queste parole Claudio Baglioni, in un video pubblicato su Instagram, annuncia ai fan il rinvio al 2027 del “GrandTour La vita è adesso”, spiegando per la prima volta in prima persona le ragioni legate alla polmonite interstiziale acuta che lo ha colpito nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Claudio Baglioni rinvia il tour di un anno: Ho polmonite interstiziale acuta

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