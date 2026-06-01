Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del suo tour al 2027. La decisione è stata comunicata tramite un videomessaggio, in cui ha spiegato che in alcuni momenti è necessario fermarsi e ascoltare il proprio respiro. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi che hanno portato a questa scelta. La programmazione degli eventi e le date future saranno comunicate successivamente.

Quando il silenzio diventa una nota: Claudio Baglioni rinvia il tour al 2027. Il motivo. Ci sono momenti in cui persino la musica deve fermarsi ad ascoltare il respiro. È quello che sta accadendo a Claudio Baglioni, costretto a posticipare al 2027 il suo atteso tour dopo la diagnosi di una polmonite interstiziale. Una decisione che ha sorpreso il pubblico, ma che racconta una verità semplice e universale: anche gli artisti più amati devono fare i conti con i limiti imposti dal corpo. Leggi anche The Fifty Italia, il compenso dei concorrenti in gara. La rivelazione Per decenni Baglioni ha trasformato i palchi in luoghi della memoria collettiva. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Claudio Baglioni rinvia il tour al 2027. Il motivo svelato nel suo videomessaggio

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