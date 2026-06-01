L'estate musicale di Claudio Baglioni subirà una brusca battuta d'arresto. Il cantautore romano è infatti costretto a rinviare di un intero anno il suo attesissimo "GrandTour La vita è adesso" a causa di una polmonite interstiziale acuta che richiederà un lungo periodo di recupero. La tournée avrebbe dovuto prendere il via il prossimo 29 giugno da Piazza San Marco a Venezia e rappresentava uno degli appuntamenti più attesi della stagione dei concerti dal vivo. La diagnosi, però, ha imposto uno stop forzato e una prognosi di novanta giorni di riposo e cure, rendendo impossibile affrontare gli impegni previsti dal tour. Nei mesi scorsi Baglioni è stato ricoverato in una clinica privata di Roma Nord, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Claudio Baglioni costretto a fermarsi: una polmonite acuta rinvia il GrandTour al 2027

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