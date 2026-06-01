Claudio Baglioni rinvia il GrandTour La vita è adesso | ha la polmonite interstiziale acuta

Il concerto di Claudio Baglioni previsto per il 29 giugno 2026 a Venezia è stato rinviato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta. La data e il luogo sono stati ufficialmente comunicati, senza ulteriori dettagli sulle nuove modalità di svolgimento. La decisione è stata presa per garantire il recupero del cantante e la sicurezza dell’evento. La nuova data sarà annunciata successivamente.

Roma, 1° giugno 2026 – È stato posticipato al 2027 il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco, a Venezia. La decisione, si informa in una nota, è legata alle condizioni di salute dell’artista, colpito da una polmonite interstiziale acuta. La prognosi prevede 90 giorni di riposo e cure, rendendo necessario il rinvio del progetto dal vivo. Il debutto previsto a Venezia. Il tour era atteso al via da uno dei luoghi più simbolici d’Italia, Piazza San Marco, scelta come cornice per l’apertura del nuovo percorso live di Baglioni. Il “GrandTour La vita è adesso” rappresentava uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione, anche per il richiamo a uno dei titoli più importanti della carriera dell’artista. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Claudio Baglioni rinvia il tour a causa di una polmonite interstiziale acuta

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