Claudio Baglioni malato | polmonite interstiziale acuta rimandato il ‘Grandtour’ al 2027

Claudio Baglioni è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, che ha portato al rinvio del suo tour previsto. La tournée, inizialmente programmata per quest’anno, è stata spostata al 2027. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del cantautore. La malattia ha causato il posticipo delle date dello spettacolo, lasciando i fan in attesa di nuove informazioni.

Claudio Baglioni colpito da polmonite interstiziale acuta: il “Grandtour” slitta al 2027. Brutte notizie per i fan di Claudio Baglioni. Il celebre cantautore romano è stato costretto a fermarsi a causa di una polmonite interstiziale acuta, una diagnosi che ha imposto uno stop immediato ai suoi impegni professionali. Di conseguenza, il tanto atteso “Grandtour” è stato ufficialmente rinviato: il ritorno sul palco è previsto direttamente per il 2027. Lo stop necessario. La notizia è arrivata tramite una comunicazione ufficiale dello staff dell’artista, che ha spiegato la necessità di un periodo di cure e riposo assoluto. La polmonite.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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