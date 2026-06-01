Il "GrandTour La vita è adesso" di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è stato ufficialmente posticipato al 2027. La decisione si è resa necessaria a seguito delle condizioni di salute dell’artista, colpito da una polmonite interstizial. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Claudio Baglioni ricoverato per “polmonite interstiziale acuta”, 90 giorni di prognosi per il cantante, tour spostato al 2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, rimandato il GrandTour: l'annuncio

Notizie e thread social correlati

Claudio Baglioni, polmonite acuta interstiziale: stop forzato e tour rinviato al 2027Un video pubblicato sui social ha mostrato Claudio Baglioni che spiega di essere affetto da una polmonite acuta interstiziale.

Claudio Baglioni ferma il tour: «Ho una polmonite interstiziale acuta», rinviati tutti i concerti al 2027 (video)Claudio Baglioni ha interrotto il suo tour a causa di una diagnosi di polmonite interstiziale acuta.

Problemi di salute per Claudio Baglioni: rinviato al 2027 il 'GrandTour - La vita è adesso', salta il gran finale previsto a TorinoDoveva concludersi proprio a Torino, il prossimo 18 settembre, il GrandTour - La vita è adesso, il viaggio musicale che avrebbe dovuto portare Claudio Baglioni in giro per l'Italia per celebrare i ... torinotoday.it

Polmonite interstiziale acuta per Claudio Baglioni: slitta il suo ultimo tourIl GrandTour La vita è adesso avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, invece sarà rimandato a ... huffingtonpost.it