Baglioni la polmonite interstiziale Rimandato al 2027 il Grandtour | GUARDA

Da iltempo.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Claudio Baglioni sposta il tour al 2027 per una polmonite insterstiziale. Il "GrandTour La Vita è Adesso" avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. "Per poter cantare 3 ore quasi ogni sera un repertorio anche piuttosto impegnativo - ha spiegato Baglioni - significa essere al meglio delle condizioni e qui abbiamo dovuto prendere tutto il blocco del tour e spostarlo al 2027. In un verso della 'Vita Adesso' - dico che non c'è mai fine al viaggio anche se un sogno cade e il viaggio appunto continuerà e speriamo di farlo in tanti e di andare molto lontano". Claudio Baglioni annuncia: “Mi fermo per una polmonite interstiziale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale acuta, tour con debutto a Venezia rimandato al 2027

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