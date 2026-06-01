Claudio Baglioni il concerto a Firenze posticipato al 2027

Il concerto di Claudio Baglioni previsto per il 16 luglio 2026 al Prato delle Cornacchie delle Cascine di Firenze è stato spostato al 2027. La data originaria è stata annullata e sostituita con un evento nell’estate successiva. La nuova arena nel parco cittadino non ospiterà l’evento quest’anno, ma si terrà nel 2027. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Niente concerto nell'estate 2026 per Claudio Baglioni al Prato delle Cornacchie delle Cascine. L'atteso appuntamento fiorentino del cantautore romano, inizialmente in programma il 16 luglio nella nuova arena allestita all'interno del parco cittadino, è stato rinviato di un anno a causa di una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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