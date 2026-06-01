Claudio Baglioni ha la polmonite il concerto a Este slitta al 2027

Il concerto di Claudio Baglioni previsto per domenica 5 luglio al Castello Carrarese di Este è stato cancellato. La decisione è arrivata a causa di una polmonite diagnosticata al cantante. L'evento non si terrà più quest'anno e sarà spostato al 2027. La data e le modalità del nuovo appuntamento non sono state ancora comunicate.

Il concerto di Claudio Baglioni in programma domenica 5 luglio al Castello Carrarese di Este non si farà. O meglio, non quest'anno, dato che l'evento è stato posticipato a venerdì 2 luglio 2027, insieme a tutte le date del “GrandTour La vita è adesso”.La tournée avrebbe dovuto prendere il via il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il «GrandTour La vita è adesso» slitta al 2027

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