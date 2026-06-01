Claudio Baglioni è stato fermato da una polmonite interstiziale acuta, che ha costretto la cancellazione del concerto previsto per il 16 luglio al prato delle Cornacchie nelle Cascine di Firenze. La data, tra le più attese dell’estate musicale, non si terrà come programmato. Sono state annunciate nuove date per i concerti in Toscana, ma al momento non sono stati comunicati dettagli specifici.

Firenze, 1 giugno 2026 – Era una delle date più attese dell’estate in musica fiorentina, dove Claudio Baglioni avrebbe dovuto esibirsi al prato delle cornacchie delle Cascine il 16 luglio. Ma i tanti fan del cantautore dovranno aspettare ancora per assistere al concerto coi brani che hanno fatto la storia della musica. Claudio Baglioni è infatti costretto a fermarsi per motivi di salute. Polmonite interstiziale acuta. Una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di novanta giorni di riposo e cure, lo obbliga a rinviare di un anno intero il suo attesissimo ''GrandTour La vita è adesso'', che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Claudio Baglioni fermato da una polmonite interstiziale acuta, le nuove date dei concerti in Toscana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Claudio Baglioni rinvia il tour: ha la polmonite interstiziale acuta. Ecco le nuove date e come avere il rimborsoClaudio Baglioni ha annunciato il rinvio del suo tour a causa di una polmonite interstiziale acuta.

Claudio Baglioni rinvia il tour per una polmonite interstiziale acuta: “Devo stare al meglio”Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del suo tour al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta.

Temi più discussi: Legend, Byrne, Il Volo, Europe, Blanco e Baglioni. Tutto il programma di Marostica Summer Festival; Presentato questa mattina a palazzo del turismo il cartellone di concerti e spettacoli dell’estate; UN’ESTATE DA BELVEDERE 2026 - Da Duran Duran a Giorgia, Caserta si prepara a un cartellone da record IL PROGRAMMA; Campello sul Clitunno: denunciato dai Carabinieri per porto di coltello a serramanico.

Claudio Baglioni fermato da una polmonite interstiziale acuta, le nuove date dei concerti in ToscanaPrognosi di novanta giorni di riposo e cure. Il tour slitta al 2027. Fino al 30 giugno sarà possibile richiedere il rimborso, cosa fare con i biglietti ... lanazione.it

Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il GrandTour La vita è adesso slitta al 2027: c'erano date a Caserta, Pompei e PaestumClaudio Baglioni è costretto a fermarsi. Una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di novanta giorni di riposo e cure, lo obbliga ... msn.com