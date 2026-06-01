Claudio Baglioni ha la polmonite | rinviati i concerti del 2026 anche quelli ad Agrigento

Claudio Baglioni è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, che ha portato alla cancellazione dei suoi concerti programmati per l’estate 2026, inclusi quelli in Sicilia. La tournée “GrandTour La vita è adesso” è stata rinviata di un anno. L’artista si trova attualmente in cura e non potrà esibirsi nei prossimi mesi come previsto. I concerti di Agrigento sono ufficialmente cancellati.

Niente debutto estivo e niente appuntamenti in Sicilia. Claudio Baglioni è costretto a fermarsi e a rinviare di un anno il suo atteso “GrandTour La vita è adesso” dopo essere stato colpito da una polmonite interstiziale acuta. L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale diffusa dallo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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CLAUDIO BAGLIONI live Concerto di Natale 2025 al Senato

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