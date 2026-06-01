Il cantante romano è stato fermato da una polmonite e dovrà restare a riposo per 90 giorni. La tournée prevista per quest’anno, che avrebbe preso il via da Venezia, è stata rinviata al 2027. Il cantante ha ricevuto cure mediche e si trova in prognosi. Nessun concerto sarà effettuato fino a quando la guarigione completa non sarà accertata. La ripresa delle attività è prevista solo dopo il periodo di riposo stabilito dai medici.

Claudio Baglioni è costretto a fermarsi e ad annullare il tour che sarebbe dovuto partire a breve a Venezia. Il cantante romano attraverso il suo ufficio stampa e poi con un intenso video su Instagram, ha annunciato di avere una polmonite interstiziale che non solo gli impedisce di iniziare il giro dei concerti estivi, ma lo terrà fermo per tutta l'estate. Il GrandTour La vita è adesso, che sarebbe dovuto partire il prossimo 29 giugno a Venezia, in piazza San Marco, è stato quindi rinviato di un anno, con date ri-programmate per l'estate 2027. "Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni" ha detto Claudio Baglioni nel video rivolto ai fan, per comunicare il rinvio del GrandTour. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Claudio Baglioni fermato dalla polmonite: rinviato al 2027 il Grandtour

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