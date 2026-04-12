Venerdì 18 settembre, in piazza San Carlo a Torino, si terrà l'ultimo appuntamento del GrandTour di Claudio Baglioni, che ha preso il via in diverse città italiane. La serata sarà dedicata a festeggiare i 40 anni dall’uscita dell’album “La vita è adesso”, pubblicato quattro decenni fa. L’evento, annunciato come conclusione del tour, coinvolgerà il pubblico con un concerto speciale in una delle piazze più centrali della città.

foto di Angelo Trani TORINO – Si chiuderà a Torino, venerdì 18 settembre in piazza San Carlo, il GrandTour di Claudio Baglioni per celebrare i 40 anni dalla pubblicazione dell’album “La vita è adesso“. Oggi pomeriggio l’artista è stato accolto nella Sala Rossa di Palazzo Civico, dove è stato omaggiato con una pergamena della Città di Torino. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo e l’assessore ai Grandi eventi e Turismo Domenico Carretta. “Siamo davvero orgogliosi”, dichiara il sindaco Stefano Lo Russo, “che Claudio Baglioni abbia scelto la nostra città per terminare un tour di concerti così importante e simbolico di una lunga e fortunata carriera.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Baglioni chiude a Torino il GrandTour “La vita è adesso”

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