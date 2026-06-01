Claudio Baglioni colpito da polmonite rinviato il tour e il concerto in piazza San Marco

Claudio Baglioni ha annunciato su Instagram di aver rinviato il tour e il concerto in piazza San Marco, programmato per il 29 giugno, a causa di una polmonite interstiziale acuta. La data del “GrandTour La vita è adesso” è spostata al 2027. Il cantautore ha spiegato di essere stato colpito da questa grave infezione respiratoria nelle settimane precedenti.

Il cantautore Claudio Baglioni ha annunciato con un video su Instagram che si trova costretto a rinviare al 2027 il “GrandTour La vita è adesso”, che sarebbe partito il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, a causa di una polmonite interstiziale acuta che lo ha colpito nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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