Classifica film al botteghino 25 maggio – 31 maggio
Dal 25 al 31 maggio, il film più visto nei cinema italiani è stato un titolo di grande successo, seguito da altri due film che hanno ottenuto ottimi risultati di incasso. La classifica vede al secondo posto un film di animazione e al terzo un action movie. La presenza di diversi generi evidenzia una varietà di preferenze tra il pubblico durante questa settimana. Nessun film ha superato i record precedenti, ma la maggior parte delle pellicole ha mantenuto buone performance rispetto alle settimane passate.
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 25 maggio al 31 maggio. 1 Backrooms. Regia: Kane Parsons Cast: Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve Genere: Horror, USA 2026, 111 min. 2 Michael. Regia: Antoine Fuqua Cast: Derek Luke, Jordyn Rax, Hank Northrop, Kevin Shinick Genere: Biografico, Stati Uniti 2026, 127 min. 3 Star Wars – The Mandalorian and Grogu. Regia: Jon Favreau Genere: Azione, Avventura, Fantasy, Stati Uniti 2026, 132 min. 4 Obsession. Regia: Curry Barker Cast: Haley Fitzgerald, Darin Toonder, Chloe Breen, Justice Genere: Horror, Stati Uniti 2026, 108 min. 5 Kill Bill – The Whole Bloody Affair. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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