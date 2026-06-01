Classifica film al botteghino 25 maggio – 31 maggio

Notizia in breve

Dal 25 al 31 maggio, il film più visto nei cinema italiani è stato un titolo di grande successo, seguito da altri due film che hanno ottenuto ottimi risultati di incasso. La classifica vede al secondo posto un film di animazione e al terzo un action movie. La presenza di diversi generi evidenzia una varietà di preferenze tra il pubblico durante questa settimana. Nessun film ha superato i record precedenti, ma la maggior parte delle pellicole ha mantenuto buone performance rispetto alle settimane passate.