Classifica film al botteghino 11 maggio – 17 maggio

Ecco la classifica dei film più visti nei cinema italiani dal 11 al 17 maggio. I dati si riferiscono ai titoli che hanno registrato le maggiori entrate durante questa settimana, con alcune pellicole che si sono confermate in vetta alla classifica e altre che hanno riscosso risultati più modesti. La graduatoria include film di diversi generi, distribuiti nelle sale italiane nel periodo considerato. I numeri sono stati raccolti dai botteghini ufficiali e aggiornati al termine della settimana.

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Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dall’11 maggio al 18 maggio. 1 Michael. Regia: Antoine Fuqua Cast: Derek Luke, Jordyn Rax, Hank Northrop, Kevin Shinick Genere: Biografico, Stati Uniti 2026, 127 min. 2 Il Diavolo veste Prada 2. Regia: David Frankel Cast: Jenna Bush Hager, John DiGiorgio, Kevin D. Benton, Veronica Otto Genere: Commedia, Drammatico, Stati Uniti 2026, 119 min. 3 Obsession. Regia: Curry Barker Cast: Haley Fitzgerald, Darin Toonder, Chloe Breen, Justice Genere: Horror, Stati Uniti 2026, 108 min. 4 Pecore sotto copertura. Regia: Kyle Balda Cast: Hugh Jackman, Raj Ghatak, Joshua Hill, Ben Youcef Genere: Azione, Commedia – Irlanda, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti 2026, 109 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Classifica film al botteghino (11 maggio – 17 maggio) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I MIGLIORI FILM IN ARRIVO 2026 Trailer Sullo stesso argomento Classifica film al botteghino (4 maggio – 10 maggio)Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 4 maggio al 10 maggio. Classifica film al botteghino (27 aprile – 3 maggio)Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 27 aprile al 3 maggio. I guadagni al botteghino di The Irregular at Magic High School: Yotsuba Succession Arc superano i 150 milioni di yen in sole 3 giorni, e il film si è classificato 5° nella classifica di affluenza del fine settimana. reddit Certi critici a sinistra criticano il successo al botteghino italiano de Il diavolo veste Prada 2 perché… film non italiano e film non didascalicamente impegnato (ma avvisando sui pericoli della net economy dei pazzoidi per l’AI fa pensare eccome) x.com Primo posto al botteghino nel quarto weekend: la corsa di Michael verso il miliardo di dollari è iniziataMichael torna primo al botteghino nel quarto weekend, battendo Il diavolo veste Prada 2. Incassi oltre 600 milioni di dollari globali. msn.com Classifica dei film al cinemaFilm più visti al cinema in ITALIA classifica box office numero spettatori incassi nelle sale totale e weekend distribuzione date elenchi migliori film. comingsoon.it