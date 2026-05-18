Classifica film al botteghino 11 maggio – 17 maggio
Ecco la classifica dei film più visti nei cinema italiani dal 11 al 17 maggio. I dati si riferiscono ai titoli che hanno registrato le maggiori entrate durante questa settimana, con alcune pellicole che si sono confermate in vetta alla classifica e altre che hanno riscosso risultati più modesti. La graduatoria include film di diversi generi, distribuiti nelle sale italiane nel periodo considerato. I numeri sono stati raccolti dai botteghini ufficiali e aggiornati al termine della settimana.
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dall’11 maggio al 18 maggio. 1 Michael. Regia: Antoine Fuqua Cast: Derek Luke, Jordyn Rax, Hank Northrop, Kevin Shinick Genere: Biografico, Stati Uniti 2026, 127 min. 2 Il Diavolo veste Prada 2. Regia: David Frankel Cast: Jenna Bush Hager, John DiGiorgio, Kevin D. Benton, Veronica Otto Genere: Commedia, Drammatico, Stati Uniti 2026, 119 min. 3 Obsession. Regia: Curry Barker Cast: Haley Fitzgerald, Darin Toonder, Chloe Breen, Justice Genere: Horror, Stati Uniti 2026, 108 min. 4 Pecore sotto copertura. Regia: Kyle Balda Cast: Hugh Jackman, Raj Ghatak, Joshua Hill, Ben Youcef Genere: Azione, Commedia – Irlanda, Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti 2026, 109 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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