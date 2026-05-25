Classifica film al botteghino 18 maggio – 24 maggio
Tra i film in programmazione dal 18 al 24 maggio, uno ha raggiunto la prima posizione alla classifica del box office in Italia. La classifica include diverse pellicole, con variazioni nei ricavi rispetto alle settimane precedenti. I dati si riferiscono ai ricavi generati nelle sale cinematografiche italiane durante questa settimana. La graduatoria mostra i titoli più visti dal pubblico nel periodo indicato.
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 18 maggio al 24 maggio. 1 Star Wars – The Mandalorian and Grogu. Regia: Jon Favreau Genere: Azione, Avventura, Fantasy, Stati Uniti 2026, 132 min. 2 Michael. Regia: Antoine Fuqua Cast: Derek Luke, Jordyn Rax, Hank Northrop, Kevin Shinick Genere: Biografico, Stati Uniti 2026, 127 min. 3 Il Diavolo veste Prada 2. Regia: David Frankel Cast: Jenna Bush Hager, John DiGiorgio, Kevin D. Benton, Veronica Otto Genere: Commedia, Drammatico, Stati Uniti 2026, 119 min. 4 Obsession. Regia: Curry Barker Cast: Haley Fitzgerald, Darin Toonder, Chloe Breen, Justice Genere: Horror, Stati Uniti 2026, 108 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Scopri chi entra nella classifica dei film più visti al cinema dall'11 al 17 maggio!
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Classifica film al botteghino (11 maggio – 17 maggio)
Classifica film al botteghino (4 maggio – 10 maggio)Dal 4 al 10 maggio, nei cinema italiani si sono visti alcuni film dominare il botteghino.
Temi più discussi: Supercinema. I film in uscita nel weekend in Italia: 15 maggio 2026; Primo posto al botteghino nel quarto weekend: la corsa di Michael verso il miliardo di dollari è iniziata; Cinema: i film più visti a Torino nel weekend, dal 15 al 17 maggio; 'Swapped' conquista la seconda settimana al primo posto nella classifica dei film di Netflix.
Michael sbanca il botteghino e si prende la scena. Il film dedicato a Michael Jackson debutta in testa alla classifica del fine settimana dal 23 al 26 aprile, portando a casa 5. 311. 687 euro e una media di 8. 172 euro per sala su 650 schermi. Uscito il 22 april facebook
Classifica settimanale dei box office in Francia (mercoledì-martedì) dal 13 al 19 maggio reddit
Film horror del 1973 flop al botteghino ha una delle migliori colonne sonore di tutti i tempiIl fallimento commerciale patito nelle sale da The Wicker Man nel millenovecentosettantatré non ha impedito alla sua colonna sonora di diventare una pietra miliare. msn.com
Classifica dei film al cinemaFilm più visti al cinema in ITALIA classifica box office numero spettatori incassi nelle sale totale e weekend distribuzione date elenchi migliori film. comingsoon.it