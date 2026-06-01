Al primo posto della classifica delle canzoni di maggio 2026 si trova “In The Stars” dei Rolling Stones. Seguono “Dai Dai” di Shakira e Burna Boy, e “Arrogant Boy” dei Deep Purple, che si posiziona al terzo posto. La top 20 include anche altri brani di artisti internazionali, senza ulteriori dettagli sui rimanenti titoli.

Al primo i Rolling Stones con “In The Stars”. Secondo per Shakira, Burna Boy con “Dai Dai”. Chiude il podio per i Deep Purple con “Arrogant Boy”. Il mondo ha molte lingue, ma la musica ne ha una sola. E quando si scorre la classifica internazionale di questo momento, quella sensazione diventa ancora più forte: ci sono leggende del rock che non smettono di sorprendere, inni mondiali che accendono stadi interi, ballate che spezzano il cuore con una grazia disarmante. Ogni brano è un universo a sé, ogni artista porta con sé un pezzo del mondo da cui viene. Andiamo insieme a scoprirli, uno per uno. PLAYLIST:. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Classifica canzoni del momento maggio 2026: hit parade Top 20

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Top 50 Hit Italiane 2026 Playlist Canzoni del Momento 2026 (Annalisa, Rose Villain)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Classifica canzoni del momento aprile 2026: hit parade Top 20

Hit parade, dieci anni dopo Salmo monopolizza la classifica con HellvisbackDopo dieci anni, l'artista torna in vetta alla classifica settimanale FIMI/NIQ con il suo album intitolato \

Temi più discussi: Eurovision Song Contest 2026: vincitore, classifica e tutto quello che è successo al 70° Eurovision a Vienna; RTL 102.5 Power Hits Estate, stasera la grande festa della musica in diretta dal Centrale del Foro Italico: ecco dove guardarlo; Sanremo 1961, la classifica e le canzoni dell’undicesima edizione del Festival; 1966, Beatles vs Beach Boys.

Classifica musica italiana maggio 2026: top 10 del meseAl primo posto Jovannotti e Alfa con Buon Vento, secondo posto per Francesca Michielin con Una donna non può, terzo posto per Arisa con Rugiada ... lopinionista.it

Il giorno in cui la musica cambiò per sempre C’è un momento preciso in cui la storia della musica cambia per sempre. È il 26 maggio 1967. La data ufficiale di pubblicazione era il 1° giugno, ma l’attesa attorno a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei B x.com

Artisti con il maggior numero di canzoni in classifica nella Hot 100 reddit

Classifica radio Italia: le nuove hit del momento – (aggiornata al 21 maggio)Scopri le canzoni più ascoltate alla radio in Italia: classifica aggiornata con tutte le hit del momento. I Pinguini subito al secondo posto. voto10.it