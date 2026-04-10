hit parade dieci anni dopo salmo monopolizza la classifica con hellvisback

Dopo dieci anni, l'artista torna in vetta alla classifica settimanale FIMINIQ con il suo album intitolato

Salmo monopolizza dieci anni dopo la testa della classifica settimanale FIMINIQ con Hellvisback 10 Years later (Sony Music Italy): a una settimana dalla release, il nuovo progetto con tre inediti conquista la vetta della classifica degli album e anche quella dei cd, vinili e musicassette, secondo le rilevazioni FimiNiq. Entra al secondo posto anche una nuova uscita: Blanco con l'album Ma', il ritorno del giovane cantautore con 15 brani che nascono dall'esigenza di dire in musica tutto ciò che nel tempo è rimasto in sospeso con una figura centrale come la propria madre. Sul terzo gradino del podio risale Geolier con Tutto è possibile, mentre rimane stabile al quarto Olly con Tutta Vita (Sempre). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Symphony Record Shop, giovedì 2 aprile apertura serale speciale per festeggiare l'uscita di "Hellvisback 10 years later" di SalmoHellvisback è stato il quarto album in studio del rapper Salmo, pubblicato il 5 febbraio del 2016 dalla Sony Music.

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Il brano 'Another day' di Eddie Dalton ha rapidamente scalato le classifiche su iTunes negli Stati Uniti, conquistando la vetta. E altri due pezzi del cantante di R&B stanno a loro volta volando nella hit parade. Peccato che Eddie Dalton non esista: è stato genera x.com