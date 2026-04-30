Ecco la classifica delle canzoni più ascoltate ad aprile 2026. In testa c’è “A La Niña Que Fui” di Kany García, seguita da “Madwoman” di Laufey al secondo posto. Sul terzo gradino del podio si trova “Dansons” di Céline Dion. La chart raccoglie le venti tracce più ascoltate nelle ultime settimane.

Al primo posto “A La Niña Que Fui” di Kany García, secondo posto “Madwoman” di Laufey: Terzo posto sul podio per Céline Dion con “Dansons”. La musica internazionale non smette mai di sorprendere. Ogni mese porta con sé voci nuove e voci che si reinventano, storie che vengono da lontano ma arrivano dritte al cuore. Questo maggio la classifica racconta di donne che si ritrovano, di amori che vanno di traverso, di passerelle come metafore di vita e di domande scomode sul mondo in cui viviamo. PLAYLIST: https:youtube.complaylist?list=PLYL8vLUyOtaGLvb20zXT76sDt2-8sCmon&si=SLRYKeL5JE6tMw3F Al primo posto troviamo “A La Niña Que Fui” di Kany.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Classifica canzoni del momento aprile 2026: hit parade Top 20

CANZONI DEL MOMENTO ITALIANE E STRANIERE 2026: PLAYLIST SEMPRE AGGIORNATA

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