Clash in Italy Cody Rhodes | L’Italia merita un altro PLE

Durante Clash in Italy, Cody Rhodes ha affermato che l’Italia merita un altro evento di grande livello della WWE. La dichiarazione è stata pronunciata al termine della serata, senza ulteriori dettagli o date. Il pubblico presente ha accolto con entusiasmo le sue parole, mentre l’evento si concludeva con questa promessa. Nessuna data ufficiale è stata ancora annunciata, ma le parole di Rhodes hanno acceso l’aspettativa.

Torino, 1° giugno 2026 – Cody Rhodes ha chiuso Clash in Italy con una dichiarazione che fa sognare il pubblico italiano: il Paese merita un altro grande evento WWE. Dopo il Premium Live Event andato in scena all’Inalpi Arena di Torino, il campione indiscusso WWE è intervenuto nel post-show ufficiale e ha sottolineato la risposta dei fan presenti, indicando l’Italia come una piazza da tenere in considerazione per il futuro. Rhodes era reduce dalla vittoria contro Gunther nel match valido per l’Undisputed WWE Championship, incontro che ha aperto la card dell’evento. Il successo, però, è arrivato con un finale destinato a far discutere: durante lo schienamento decisivo, il piede di Gunther era sotto la corda. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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WWE Clash in Italy Cold Open

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Pronostici #ClashinItaly 1)Cody Rhodes vs Gunther:Cody Rhodes 2)Rhea Ripley vs Jade Cargill:Rhea Ripley 3)Brock Lesnar vs Oba Femi: Brock Lesnar 4)Becky Linch vs Sol Ruca:Sol Ruca 5)Roman Reigns vs Jacob Fatu:Roman Reigns x.com

Cody Rhodes contro Sami Zayn a Clash In Italy reddit

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