Civico politico? Lisei Fd | Come il mercato del Bologna i risultati si vedono alla fine

Il candidato di Fratelli d’Italia per la corsa a Palazzo D’Accursio sarà un civico, secondo quanto dichiarato. La scelta segue la linea di prudenza del partito, che preferisce evitare nomi politici noti. Sul fronte delle alleanze, si parla di un mercato ancora in evoluzione, con le decisioni che si vedranno solo a fine percorso. La candidatura si definisce in modo più concreto solo nelle prossime settimane.

Hanno già detto che sarà un civico. Fratelli d'Italia sceglie ancora la linea della prudenza per la corsa a Palazzo D'Accursio. Se i nomi di Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto, e di Elena Ugolini, ex sfidante di de Pascale alla Regione, circolano con insistenza, per il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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