Bologna soldi pubblici alla coop rossa senza requisiti | al Pd il conto da quasi 70mila euro Lisei | Sono un comitato d’affari

A Bologna, un'indagine ha scoperto che una cooperativa con legami politici ha ricevuto fondi pubblici senza rispettare i requisiti richiesti. La somma complessiva si avvicina ai 70mila euro e il caso ha coinvolto direttamente il partito di maggioranza. Un comitato locale ha commentato la vicenda definendo la cooperativa come un “comitato d’affari”, mentre le autorità continuano le verifiche per chiarire le responsabilità.

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Altro giorno, altro scandalo tra le schiere della sinistra. E soprattutto, altra c ooperativa “rossa” che inciampa sui soldi pubblici con la stessa naturalezza con cui, da anni se non decenni, predica moralità amministrativa e superiorità civile. Solo quattro giorni fa esplodeva il caso torinese della coop da 11 milioni di fatturato legata all’universo di Askatasuna; oggi tocca a Bologna, dove la Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna ha condannato la società Estragon, guidata dal dirigente Pd e organizzatore della Festa dell’Unità Manuele Roveri, a restituire 66 mila euro ottenuti indebitamente attraverso bandi pubblici. Stessa sorte per due dirigenti comunali, finiti nel mirino dei giudici contabili per non aver effettuato i dovuti controlli.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bologna, soldi pubblici alla coop “rossa” senza requisiti: al Pd il conto da quasi 70mila euro. Lisei: «Sono un comitato d’affari» ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Quasi 20mila euro per tre panchine. Crespini: "Soldi pubblici sperperati" Ravenna, supera le casse della Coop senza pagare quasi 500 euro di spesa: 54enne nei guaiEseguito un arresto a Ravenna, dove un uomo di 54 anni è stato fermato per furto aggravato presso un supermercato. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Bologna, verso uno stadio nuovo nel quadrante nord-est della città. Ci sono già i primi partner interessati. In campo anche BolognaFiere; Addio asfalto e traffico: così cambia piazzetta Cevenini. Bologna, verso uno stadio nuovo nel quadrante nord-est della città. Ci sono già i primi partner interessati. In campo anche BolognaFiereDopo l'addio al progetto di restyling del Dall'Ara, l'idea di un nuovo stadio è stata abbracciata da BolognaFiere e altri importanti partner della città, pronti ad accompagnare nell’inedito viaggio il ... corrieredibologna.corriere.it Bologna, quei milioni per la riqualificazione e il regalo alla coop della moglie di LeporeIn Emilia Romagna esiste una regola (non scritta): basta seguire i soldi per scoprire il filo rosso tra Pd e coop. Il Giornale è in grado di raccontare un nuovo intreccio, dove si mescolano fondi ... ilgiornale.it Immigrazione irregolare: a Bologna espulse undici persone in una settimana x.com