A Bologna si avvicinano le elezioni comunali del 2027 e il centrodestra sta cercando il suo candidato. Attualmente, il gruppo sta concentrando le proprie energie sulla selezione di un candidato civico, considerato prioritario per affrontare il sindaco uscente. La discussione riguarda principalmente figure senza affiliazioni partitiche forti, con l’obiettivo di unire le diverse anime del centrodestra in vista del voto. La scelta del candidato è ancora in fase di definizione e si attende un passo ufficiale nei prossimi mesi.

Bologna, 16 maggio 2026 – A poco a poco, nel centrodestra inizia a prendere forma il candidato ideale per sfidare il sindaco Matteo Lepore in vista delle prossime elezioni amministrative del 2027. Salvo colpi di scena, infatti, la persona che verrà chiamata al confronto con Lepore sarà una figura civica e la decisione con ogni probabilità sarà presa in autunno, quindi dopo la ’pausa’ estiva. Molto esplicito sul tema è il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che arriva allo Smy hotel in via Masini per la presentazione della nuova coordinatrice regionale di Noi Moderati e cita Napoleone. Bignami cita Napoleone. “Il centrodestra riuscirà a trovare un candidato unitario? Credo proprio di sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comunali di Bologna, il centrodestra. Alla ricerca del candidato: “La priorità sarà un civico”

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