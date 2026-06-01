Città sempre più assetata Aica alza il livello dello scontro e diffida Siciliacque | Tre giorni per aumentare le forniture o azioni legali

A seguito di continui ritardi nelle forniture idriche, l’Aica ha diffidato Siciliacque, dando tre giorni per aumentare le consegne. Se non ci saranno miglioramenti, l’azienda minaccia azioni legali. Nonostante le promesse e le nuove regole, molte autobotti prenotate restano inattese da settimane, lasciando i cittadini senza acqua. La situazione si mantiene critica, con le autorità che non hanno ancora risolto i problemi operativi del sistema di distribuzione.

Dopo fiumi di parole, rassicurazioni e regole nuove, blocchi degli autobottisti e un nuovo sistema che è ancora in fase embrionale - con evidenti limiti operativi e utenti che hanno prenotato le autobotti ma attendono da settimane - la verità è che sono sempre e solo i cittadini a pagare le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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