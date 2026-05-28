Siciliacque riduce le forniture ad Aica l' allarme del Libero consorzio | Provincia a rischio in piena estate
Siciliacque ha annunciato una riduzione delle forniture idriche ai volumi garantiti da Aica, causando preoccupazione nel Libero consorzio di Agrigento. L’ente ha espresso forte apprensione, sottolineando che la provincia potrebbe trovarsi in difficoltà durante l’estate. La limitazione riguarda la quantità di acqua fornita, in base all’accordo con Aica, e rischia di compromettere l’approvvigionamento nella zona.
Il Libero consorzio comunale di Agrigento esprime “fortissima preoccupazione” dopo la comunicazione con cui Siciliacque ha annunciato la limitazione della fornitura idrica ai volumi corrispondenti all’importo garantito da Aica. Secondo l’ente, la decisione rischia di avere “gravissime. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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