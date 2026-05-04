Iran Trump lancia ‘Project Freedom’ a Hormuz | Teheran alza il livello dello scontro

Gli Stati Uniti hanno avviato l'operazione denominata 'Project Freedom' con l'obiettivo di sbloccare il traffico nello stretto di Hormuz. La mossa arriva in un momento di tensione crescente tra Washington e Teheran, con l'Iran che ha aumentato le sue attività militari nella zona. La decisione americana segue recenti incidenti che hanno coinvolto navi e infrastrutture nel tratto marittimo strategico.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti lanciano l'Operazione 'Project Freedom' per sbloccare il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz e garantire il passaggio delle navi commerciali, ma l'iniziativa annunciata dal presidente, Donald Trump, si è scontrata subito con la dura reazione dell'Iran, che rivendica di aver impedito l'ingresso di unità navali Usa e attacchi contro navi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante Notizie correlate Iran, la Guerra nel golfo in diretta: Trump lancia il "Project Freedom" a HormuzGli Stati Uniti intraprenderanno da oggi una iniziativa finalizzata a liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz a causa del conflitto con... Trump lancia Project Freedom: “Oggi libererò le navi da Hormuz. Con Iran sta andando molto bene” ma Teheran “Interferenze Usa nello stretto, atto di guerra”Il presidente americano ha annunciato che gli Usa avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz: “Un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: USA-IRAN, TRUMP LANCIA L'OPERAZIONE PROJECT FREEDOM: NAVI DA GUERRA NELLO STRETTO DI HORMUZ DA LUNEDÌ; Trump lancia Project Freedom su Hormuz e boccia l’Iran. Rubio a Roma per ricucire; Medio Oriente - Trump lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz; Trump lancia Project Freedom per liberare navi bloccate a Hormuz. Iran: Interferenze Usa sono violazioni della tregua. Iran, Trump lancia 'Project Freedom' a Hormuz: Teheran alza livello dello scontroEscalation nello Stretto di Hormuz: gli USA lanciano l’Operazione Project Freedom tra tensioni con l’Iran e rischio scontro navale ... adnkronos.com Guerra Iran, Trump lancia il piano Project Freedom per liberare le navi a HormuzDonald Trump avvia Project Freedom per sbloccare le navi ferme nello Stretto di Hormuz, mentre restano aperti i negoziati con l'Iran tra tensioni militari, proposte respinte e timidi segnali di dial ... notizie.it La crisi del Golfo: gli Stati Uniti lanciano l’operazione “Project Freedom” per aprire lo stretto di #Hormuz alle navi commerciali. L’Iran reagisce e lancia due missili contro una nave statunitense in ingresso nell’area. #Tg1 Marzia De Giuli - facebook.com facebook Attacco all'Iran, le notizie del 4 maggio 2026 | Parte la missione "Project Freedom" per liberare le navi nello Stretto di Hormuz x.com