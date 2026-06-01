Città che legge via libera a 1,2 milioni per i comuni siciliani | c' è anche Linguaglossa

L’assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica ha autorizzato il riparto di 1,2 milioni di euro a favore di 53 Comuni siciliani che hanno ottenuto la qualifica di "Città che legge" per il triennio 2024-2026. La somma complessiva di 1.200.000 euro sarà ripartita tra i 53. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Catania città che legge l'archivio della memoria e dell'immaginario siciliano

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