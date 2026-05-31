In Sicilia, 1,2 milioni di euro sono stati assegnati ai comuni coinvolti nel progetto “Città che legge”. La ripartizione dei fondi avviene tra i centri premiati, ma i dettagli su quali siano i comuni beneficiari non sono stati ancora comunicati. La distribuzione avviene attraverso un criterio di assegnazione stabilito dall’amministrazione regionale, senza specificare i criteri di selezione o le modalità di ripartizione.

? Domande chiave Quali comuni siciliani riceveranno i fondi per il progetto?. Come vengono ripartiti i 1,2 milioni tra i centri premiati?. Perché la provincia di Caltanissetta è rimasta completamente esclusa?. Come influirà questa distribuzione sui servizi culturali delle zone periferiche?.? In Breve 70% dei fondi (840mila euro) distribuito equamente tra i 53 comuni beneficiari.. 30% del budget (360mila euro) assegnato in base al numero di residenti.. Provincia di Palermo guida la lista con 13 enti, seguita da Trapani con 12.. Assenza totale di comuni della provincia di Caltanissetta tra i 53 premiati.. Un milione e duecentomila euro per la lettura: la mappa dei comuni siciliani premiati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, 1,2 milioni per i comuni Città che legge: la mappa dei premi

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Città che legge, dalla regione 1,2 milioni ai comuni siciliani

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L'assessorato per le Autonomie locali e la funzione pubblica, con un decreto firmato dall'assessore Elisa Ingala, ha autorizzato il riparto di 1,2 milioni di euro a favore di 53 Comuni siciliani Città che legge. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia # x.com

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