Città che legge dalla Regione arriva più di un milione ai comuni siciliani che credono nel potere dei libri

La Regione ha approvato un finanziamento di 1,2 milioni di euro destinato a 53 Comuni siciliani. Il contributo, autorizzato dall'assessore alle Autonomie locali e funzione pubblica, mira a sostenere iniziative legate alla promozione della lettura. La ripartizione dei fondi mira a rafforzare progetti e attività culturali nei comuni coinvolti. La decisione è stata formalizzata con un decreto firmato dall’assessore.

L'assessorato per le Autonomie locali e la funzione pubblica, con un decreto firmato dall'assessore Elisa Ingala, ha autorizzato il riparto di 1,2 milioni di euro a favore di 53 Comuni siciliani. Si tratta degli enti che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2026. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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