Fino a domenica Il terzo Cinematic Motor Fest Pellicole di vita e velocità

Da sport.quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fino a domenica si svolge il terzo Cinematic Motor Fest, inserito nel programma del Motor Valley Fest. La manifestazione presenta pellicole dedicate alla vita e alla velocità, con proiezioni e eventi correlati. L'evento si tiene in varie location della zona e coinvolge appassionati di cinema e motori. La manifestazione si concluderà il 31 maggio, offrendo spettacoli e incontri aperti al pubblico.

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Nel contesto del Motor Valley Fest, precisamente da ieri a domenica, il 31 maggio, si svolgerà la terza edizione del Cinematic Motor Fest, un festival che unisce il mondo del cinema con quello dei motori, esplorando l’automobile, le moto e la meccanica come strumenti narrativi della contemporaneità, accogliendo registi, autori, piloti e protagonisti del settore in un programma articolato tra proiezioni, talk, presentazioni editoriali e momenti di approfondimento. Il Cinematic Motor Fest si distingue per la sua capacità di unire mondi diversi: cinema, industria, tecnologia e cultura motoristica in un evento che celebra la Motor Valley non solo come distretto produttivo, ma come luogo simbolico di storie, innovazione ed identità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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