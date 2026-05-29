Fino a domenica Il terzo Cinematic Motor Fest Pellicole di vita e velocità

Notizia in breve

Fino a domenica si svolge il terzo Cinematic Motor Fest, inserito nel programma del Motor Valley Fest. La manifestazione presenta pellicole dedicate alla vita e alla velocità, con proiezioni e eventi correlati. L'evento si tiene in varie location della zona e coinvolge appassionati di cinema e motori. La manifestazione si concluderà il 31 maggio, offrendo spettacoli e incontri aperti al pubblico.