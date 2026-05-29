Fino a domenica Il terzo Cinematic Motor Fest Pellicole di vita e velocità
Fino a domenica si svolge il terzo Cinematic Motor Fest, inserito nel programma del Motor Valley Fest. La manifestazione presenta pellicole dedicate alla vita e alla velocità, con proiezioni e eventi correlati. L'evento si tiene in varie location della zona e coinvolge appassionati di cinema e motori. La manifestazione si concluderà il 31 maggio, offrendo spettacoli e incontri aperti al pubblico.
Nel contesto del Motor Valley Fest, precisamente da ieri a domenica, il 31 maggio, si svolgerà la terza edizione del Cinematic Motor Fest, un festival che unisce il mondo del cinema con quello dei motori, esplorando l’automobile, le moto e la meccanica come strumenti narrativi della contemporaneità, accogliendo registi, autori, piloti e protagonisti del settore in un programma articolato tra proiezioni, talk, presentazioni editoriali e momenti di approfondimento. Il Cinematic Motor Fest si distingue per la sua capacità di unire mondi diversi: cinema, industria, tecnologia e cultura motoristica in un evento che celebra la Motor Valley non solo come distretto produttivo, ma come luogo simbolico di storie, innovazione ed identità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Jovanotti - So solo che la vita (Testo/Lyrics)
Notizie e thread social correlati
Weekend di motori a Riccione: arriva il Motor Fest tra drift, stunt e street foodNel fine settimana a Riccione si svolge il Motor Fest, una manifestazione dedicata agli appassionati di motori che si svolgerà tra il 14 e il 15...
Motor valley fest, i big a confronto sull’automotive: “Siamo in grado di sostenere il cambiamento tecnologico”Al Teatro Storchi di Modena si sono riuniti i rappresentanti delle principali aziende dell’automotive della Motor Valley.
Temi più discussi: CINEMA - LUCA SEEIN RED – SOGNANDO ROSSO- CINEMATIC MOTOR FEST; GLI EVENTI DEL MOTOR VALLEY FEST: DAL 28 AL 31 MAGGIO 2026; Cinema, motori e intelligenza artificiale, a Modena torna il Cinematic Motor Fest; Cinematic Motor Fest 2026 con Fabio Fasulo e Francesca Mignardi.
Un appuntamento per gli amici e le amiche di Modena e dintorni, o per chi passa dalla Via Emilia con il suo mezzo! Domani sera, 28 maggio, Patrizio Roversi sarà al Cinematic Motor Fest. In particolare, al Cinema Astra – via F. Rismondo 21, Sala Turchese facebook
Il poster di Le bambine, il film delle sorelle Valentina e Nicole Bertani, in uscita nelle sale l’11 giugno distribuito da Adler Entertainment. Unico film italiano presentato in concorso all’ultima edizione del Locarno Film Festival. x.com
Fino a domenica. Il terzo Cinematic Motor Fest. Pellicole di vita e velocitàNel contesto del Motor Valley Fest, precisamente da ieri a domenica, il 31 maggio, si svolgerà la terza edizione del Cinematic Motor Fest, un festival che unisce il mondo del cinema con quello dei mot ... sport.quotidiano.net
Non capisco il finale della seconda stagione di DAREDEVIL: BORN AGAIN. reddit
Motor Valley Fest 2026: al via l'ottava edizione dell'evento dedicato all'automotiveFino a domenica 31 maggio il festival dedicato alla mobilità sarà ricco di appuntamenti. Tutto quello che c'è da sapere ... corriere.it