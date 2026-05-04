Storia fede e medicina | si chiude con oltre 700 presenze la quarta edizione delle Giornate Pellegriniane

La quarta edizione delle Giornate Pellegriniane si è conclusa con oltre 700 presenze. Durante il fine settimana, l’evento ha visto una partecipazione numerosa di visitatori e appassionati, che hanno preso parte alle diverse attività organizzate. La manifestazione si è svolta su più giorni, offrendo incontri e iniziative legate a temi storici, religiosi e medici. La giornata ha coinvolto un pubblico variegato, interessato a conoscere meglio il rapporto tra storia, fede e medicina.

È stato un fine settimana molto partecipato quello che ha visto lo svolgimento della quarta edizione delle ‘Giornate Pellegriniane. Forlì crocevia tra scienza e fede’, la rassegna di incontri, spettacoli e momenti di approfondimento dedicati al dialogo tra scienza e fede, ideata da Vincenzo.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Il Santo taumaturgo e il dialogo con la medicina: tornano le "Giornate Pellegriniane"A trecento anni dalla canonizzazione di San Pellegrino Laziosi, Forlì ospita la quarta edizione delle Giornate Pellegriniane, un ciclo di incontri,... Contenuti di approfondimento Si parla di: Il Santo taumaturgo e il dialogo con la medicina: tornano le Giornate Pellegriniane. ‘Giornate pellegriniane’: scienza e fede al centro della terza kermesse dedicata al santo localeForlì, 25 aprile 2025 – Tre giorni tutti dedicati a San Pellegrino Laziosi, visto come spunto per indagare il rapporto tra scienza e fede. Prenderanno il via il 2 maggio, dopo la storica festa dei ... ilrestodelcarlino.it ’Giornate pellegriniane’ al via. Visite e incontri tra scienza e fedePrendono il via domani le ‘Giornate pellegriniane’: tre giorni che, a partire dalla figura di San Pellegrino Laziosi, si propongono di ragionare sul rapporto tra scienza e fede, tra incontri culturali ... ilrestodelcarlino.it