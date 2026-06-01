Un video diffuso sui social mostra una folla di persone che rompe una porta di vetro fuori da un centro commerciale a Nanning, nel sud della Cina, per incontrare l’attore Zhang Linghe. La scena si è fatta virale e ritrae molti fan che si sono radunati nel tentativo di avvicinarsi alla star. Nessuna informazione ufficiale sulle eventuali conseguenze o sui motivi della folla.

E’ diventato virale sui social un video girato a Nanning, sud della Cina, che riprende una grande folla di persone ammassata fuori da un centro commerciale per la presenza dell’attore Zhang Linghe. La ressa era così imponente che i fans hanno letteralmente distrutto una delle porte a vetri del centro commerciale. Gli organizzatori hanno quindi annullato l’evento che coinvolgeva la star della serie “Pursuit of Jade”. Qualche persona coinvolta nella ressa ha riportato lievi ferite. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, fan distruggono una porta di vetro per incontrare la star Zhang Linghe

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