Fan paga 10mila euro per incontrare Achille Lauro ma è una truffa | il cantante la ospita a un concerto

Una fan ha versato 10.000 euro per incontrare Achille Lauro, ma si è trattato di una truffa. Dopo aver scoperto di essere stata ingannata, il cantante ha contattato direttamente la vittima. In seguito, ha pubblicato un messaggio rivolto ai suoi sostenitori, senza fornire ulteriori dettagli sul caso. La vicenda ha attirato l'attenzione sui rischi legati a offerte non ufficiali nel mondo dello spettacolo.

Una fan paga 10mila euro per incontrare Achille Lauro, poi scopre che è una truffa. Il cantante, saputo dell'accaduto, si è messo in contatto con la vittima del raggiro e ha poi rivolto un appello ai suoi fan.🔗 Leggi su Fanpage.it

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