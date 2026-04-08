Da fan a star di Gran Turismo 7 | Sony ti porta a Los Angeles

Sony ha annunciato l’avvio di The Playerbase, un nuovo programma che consente ai giocatori di comparire nei giochi PlayStation. L’iniziativa si rivolge agli appassionati di Gran Turismo 7, offrendo loro la possibilità di essere inseriti come personaggi o elementi nelle immagini e nei filmati dei titoli. L’obiettivo è coinvolgere direttamente la community e creare un legame più stretto tra i giocatori e le produzioni.

Sony introduce The Playerbase, un programma che permette agli utenti di apparire nei titoli PlayStation. L’iniziativa parte oggi con Gran Turismo 7 e prevede l’estensione a future produzioni dei PlayStation Studios. Il progetto punta a integrare i fan direttamente nel gameplay. Attualmente l’operazione è attiva in aree geografiche selezionate, che comprendono Europa, Americhe, Asia, Australia e Sudafrica. Per partecipare, gli interessati devono compilare un modulo online tramite il proprio account, rispondendo a quesiti sulla loro esperienza con la console. Solo dopo una prima scrematura, alcuni candidati affronteranno dei colloqui video per determinare l’effettiva scelta del vincitore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Da fan a star di Gran Turismo 7: Sony ti porta a Los Angeles All-Star Game di Los Angeles: Edwards MVP guida le USA Stars alla vittoriaLa 75ª edizione dell’NBA All-Star Game si è distinta per un approccio completamente rinnovato, volto a stimolare l’interesse attraverso un format a... NBA All-Star Game 2026 a Los Angeles: oltre 200 creator per un record storicoUna cornice internazionale anima l’NBA All-Star 2026 a Los Angeles: oltre 200 creator internazionali prenderanno parte a un insieme di attività... Il film di Gran Turismo: da fan del gioco a star delle corseIl film di Gran Turismo racconterà la storia di Lucas Ordonez, un giovane appassionato di videogiochi che dalle corse virtuali è riuscito a passare alle gare vere. La conferma arriva direttamente da ... tomshw.it Il film di Gran Turismo non bada a spese: nel cast anche star da Il Signore degli AnelliDa quando Sony ha svelato le sue carte per il futuro, lasciando intendere di avere piani per trasporre sul piccolo e sul grande schermo un discreto numero dei suoi successi videoludici, tutti ci siamo ... spaziogames.it