Napoli a causa dei casi di epatite A c'è l'allarme zuppa di cozze per Pasqua parla l'esperta del Cotugno

A Napoli si registra un aumento dei casi di epatite A, con circa dieci pazienti al giorno che si presentano al pronto soccorso, secondo l'infettivologa del Cotugno. L’allarme riguarda in particolare il consumo di cozze durante le festività pasquali, e l’esperta ha evidenziato il collegamento tra i casi e i prodotti alimentari. La situazione ha portato a preoccupazioni sulla sicurezza delle zuppe di cozze in questo periodo.

Novella Carannante, infettivologa del Cotugno, a Fanpage.it: "Ogni giorno 10 pazienti al Pronto Soccorso con Epatite A". Grave 46enne, rischia il trapianto di fegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “In provincia di Napoli 150mila cittadini senza medico di base”: l’allarme dell’Ordine dei MediciL'Ordine dei Medici di Napoli pone l'accento sulla carenza dei medici di base, che porta i cittadini a rivolgersi agli ospedali, di conseguenza in... L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio”L'ex arbitro Graziano Cesari boccia la decisione presa in Atalanta-Juventus di Coppa Italia dopo il rigore assegnato alla Dea per fallo di mano di... Tutto quello che riguarda 8220 Napoli a causa dei casi di epatite... Temi più discussi: Terremoto nel Golfo di Napoli, magnitudo 5.9 ma non lo sente nessuno: ecco perché; Terremoto Napoli 10 marzo 2026: magnitudo 5.9 e profondità record; Terremoto, scossa di magnitudo 5.9 registrata nell'area del Golfo di Napoli; Terremoto nel mar Tirreno con epicentro nel golfo di Napoli: scossa di magnitudo 5.9 avvertita in tutt'Italia. Treni rallentati. Napoli, Quartieri Spagnoli pedonalizzati: il progetto non decollaDalla pedonalizzazione dei Quartieri Spagnoli all’apertura del Teatro di Nerone, passando per l’installazione dei cancelli a protezione della Galleria Umberto. Parliamo di ... ilmattino.it Napoli, chiude l'uscita tangenziale Capodichino per 3 notti a causa dei lavoriPer consentire lavori di competenza della Tangenziale di Napoli, nelle tre notti di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, tra le 23 e le 6, sarà chiusa la diramazione di Capodichino, tra ... ilmattino.it NapoliMagazine.Com. . Il viaggio verso Cagliari è iniziato… e noi siamo al fianco degli azzurri, passo dopo passo. Il bus del Napoli si muove verso l’aeroporto, tra sguardi, concentrazione e quell’atmosfera che fa capire subito che la partita è già cominciata. N - facebook.com facebook Napoli, inaugurato il murales allo stadio Maradona per celebrare i 100 anni #SkySport #SkySerieA x.com