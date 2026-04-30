Strage di cani randagi in Kazakistan l'OIPA lancia l'allarme | Fermate il massacro

In Kazakistan sono stati segnalati episodi di violenza e uccisioni di cani randagi, con un aumento delle segnalazioni di abusi di animali. L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) ha diffuso un comunicato in cui chiede di fermare le uccisioni di massa e propone l’adozione di metodi più umani. La questione ha attirato l’attenzione internazionale, mentre le autorità locali non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

In Kazakistan è allarme per i cani randagi: l’OIPA denuncia violenze e uccisioni diffuse e chiede di fermare il massacro e chiede adottare soluzioni più etiche.🔗 Leggi su Fanpage.it

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