Un forte ciclone e le intense piogge hanno investito la provincia di Catanzaro, provocando danni significativi alla storica azienda Guglielmo Caffè a Stalettì. Durante l’evento meteo, un tetto è stato completamente divelto e circa 5.000 metri quadrati di proprietà sono stati danneggiati. L’area è stata interessata da onde di maltempo che hanno provocato danni strutturali e all’ambiente circostante.

Il ciclone Harry e le successive ondate di maltempo hanno colpito duramente la provincia di Catanzaro, causando gravi danni alla storica azienda Guglielmo Caffè a Stalettì. Il presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo ha visitato lo stabilimento per esprimere solidarietà concreta dopo che il vento ha scoperchiato un capannone di 5.000 metri quadrati. Nessun infortunato è stato registrato tra i dipendenti, ma la struttura produttiva ha subito danni ingenti che minacciano l’attività di confezionamento. La visita istituzionale si colloca nel contesto più ampio delle criticità climatiche che stanno aggravando le condizioni del territorio calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclone Harry: tetto vola via, 5.000 mq di danni

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