Ciclista investito dall'ambulanza in via Marina e morto in ospedale rifiutato patteggiamento per l'autista

Notizia in breve

Un ciclista è stato investito da un’ambulanza senza paziente a bordo in via Marina e ha perso la vita in ospedale. L’autista dell’ambulanza, accusato di aver causato l’incidente, aveva presentato una richiesta di patteggiamento, che è stata rigettata dal giudice. L’incidente risale al marzo 2025 e il procedimento giudiziario prosegue.