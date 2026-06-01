Ciclista investito dall'ambulanza in via Marina e morto in ospedale rifiutato patteggiamento per l'autista
Un ciclista è stato investito da un’ambulanza senza paziente a bordo in via Marina e ha perso la vita in ospedale. L’autista dell’ambulanza, accusato di aver causato l’incidente, aveva presentato una richiesta di patteggiamento, che è stata rigettata dal giudice. L’incidente risale al marzo 2025 e il procedimento giudiziario prosegue.
Il gip ha rigettato la richiesta di patteggiamento presentata dall'uomo che, nel marzo 2025, alla guida di un'ambulanza senza paziente a bordo, ha investito in via Marina un ciclista poi deceduto in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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