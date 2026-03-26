Ruba ambulanza fuori dall'ospedale ma dentro c'è ancora il paziente | inseguimento da film in Inghilterra
Un uomo di 31 anni ha rubato un'ambulanza fuori da un ospedale in Inghilterra, rimanendo all’interno del veicolo con un paziente a bordo. Dopo un inseguimento conclusosi con il veicolo abbandonato, il sospetto è fuggito a piedi. È stato successivamente fermato da un cane poliziotto. La polizia ha confermato i dettagli dell’accaduto senza fornire ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti.
Dopo l'inseguimento, il 31enne ha abbandonato l'ambulanza ed è scappato a piedi ma è stato bloccato da un cane poliziotto. Ora deve rispondere anche del reato di sequestro di persona oltre al furto dell'ambulanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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